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Kaftancıoğlu savcılıkta çark etti

Kaftancıoğlu savcılıkta çark etti

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgâhının fotoğrafının çekilmesine ilişkin ifade veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu CHP Üsküdar İlçe Başkanı'na talimat verdiğini savcılık ifadesinde reddetti.

Kaftancıoğlu ‘CHP İlçe Başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir’ mesajı paylaşmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı›nca Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. 


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