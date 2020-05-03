Kaftancıoğlu savcılıkta çark etti

Kaftancıoğlu ‘CHP İlçe Başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir’ mesajı paylaşmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı›nca Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.