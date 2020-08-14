'Kadınlarımızın iffetine yönelik saldırıya asla izin vermeyiz'

“Biz bu toprakları kadın, erkek hep birlikte vatan yaptık. Bu devleti hep birlikte kurduk. İstiklal harbinde kadınların rolü neyse 15 Temmuz’da da kadınların rolü aynıdır. AK Parti’nin kadınları için, ‘AKP’nin papatyaları’ gibi yaklaşımlarla, ‘Yeşil sermaye’ gibi yaklaşımlarla ben ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle, bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarları noktasında da, tüm kadın kollarım ve tüm kadınlar adına kendilerini kınıyorum. Eğer, AK Parti’nin Genel Başkanı, ülkenin Cumhurbaşkanı olarak kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, bu dünyada da ebedi alemde de rabbimize hesabını veremeyiz.”

ÇİRKİN İFADELER KULLANDI



“Son dönemde özellikle yürütülen bazı tartışmalara nokta koymanın zamanının geldiğine inanıyorum. Yıllardır gerek kalemi gerekse aktivizmiyle bu millete hizmeti geçmiş kimi isimler, kendilerine asla yakıştıramadığımız çirkin ifadelerle tartışmanın içinde yer almıştır. Biz her türlü fikre, eleştiriye, teklife ve mücadeleye saygı gösteririz. Ama kadınlarımızın onuruna, haysiyetine, iffetine yönelik en küçük bir saldırıya da müsaade etmeyiz.”

SAYGISIZLIK TELAFİ EDİLMELİ



“Adı, unvanı ne olursa olsun; birilerinin edebimizin el vermeyeceği ifadelerle AK Partili kadınlarımıza istiskal etmesine asla sessiz kalamayız. Yapılan bu saygısızlığın en kısa sürede telafi edileceğine bir daha da tekerrür etmeyeceğine inanıyoruz. Aile kurumunu zayıflatacak hiçbir işin içinde yer almayız.”

KİMSENİN HADDİ DEĞİL



“Tweet’le kadın kollarımın başında olanlara, ‘İstifasını vermesi gerekir’ demek; kimsenin haddi değildir. Sizden icazet almaya ihtiyacımız yok. Ne kadına şiddetle mücadelemizin şiddete uğratılmasına ne de bir grusur aile kavramını zayıflatmasına izin veririz.”