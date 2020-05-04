Kaçak yapısı ortaya çıkan CHP'li İBB meclis üyesine AK Partili Göksu'dan anlamlı gönderme

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu CHP'li İBB meclis üyesi Nadir Ataman'ın kaçak yapısının ortaya çıkmasına ilişkin i sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'un boş arsasının fotoğraflarını servis eden İBB CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın Büyükçekmece'de kaçak yapısı ortaya çıktı. Tabi ki partimiz oraya hiçbir ilçe başkanımızı göndermeyecek, bu konuda hukuk ne diyorsa o yola başvuracaktır." ifadelerini kullandı.



KAÇAK YAPI İFŞA OLMUŞTU

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sözcüsü Nadir Ataman’ın, Büyükçekmece Kumburgaz’da kaçak yapısı olduğu ortaya çıkmıştı.. Ataman’a ait ve çiğ köfteci olarak kullanılan konteyner yapı imar barışından yararlanmamasına rağmen faaliyetine devam ediyor.

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, Nadir Ataman'ın; hem emlakçı binasına, hem de konteyner için tek yapı belgesi aldığı tespit edildi. Emlakçı binasının; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalandığı öğrenildi.

KONTEYNER YAPI İMAR BARIŞINDAN YARARLANMADI

Nadir Ataman'a ait konteyner yapının ise imar barışından yararlanamadığı bildirildi. Nadir Ataman'ın kaçak olduğu ve çiğ köfteci olarak kullanılan konteyner yapının imar barışından sonra bile alanını genişlettiği tespit edildi. Konteyner yapılar imar barışından yararlanamıyor.

Çiğ köfteci olarak kullanılan konteyner yapının devren satılık ilanının da verildiği öğrenildi.