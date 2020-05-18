Kabinenin gündemi Ramazan Bayramı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 8’inci kez telekonferans yöntemiyle yapılacak kabine toplantısında normalleşme süreciyle ilgili yeni tedbirlerin masada olması planlanıyor. Bakanların alanlarıyla ilgili bilgilendirme yapacağı, toplantıda, pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı netlik kazanacak. Erdoğan konuyla ilgili açıklamayı toplantı sonrası ulusa sesleniş şeklinde kamuoyu ile paylaşması planlanıyor.

GİRİŞ ÇIKIŞ KARARI



Toplantıda, seyahat kısıtlamaları da gündeme gelecek konular arasında olacak. İlk etapta 7, geçtiğimiz hafta ise 9 ilde seyahat kısıtlaması kaldırılmıştı. Toplantıda 9 ilde yaşanan son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilgilendirme yapacak. Kısıtlamanın sürdüğü 15 il ile ilgili son verilerin değerlendirilip bazı illerin de seyahat yasağı kapsamından çıkarılması bekleniyor.

Toplantının diğer bir gündem maddesi ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı olacak. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ardından geçen hafta 0-14 yaş çocuklar ve 15-20 yaş arası gençler ilk kez sokağa çıktılar. 4 saatliğine kaldırılan sokağa çıkma yasağının sonuçları da toplantıda ele alınacak.

İLAVE TEDBİRLER



Ayrıca, AVM’ler, berberler ve kuaförlerin açılmasıyla birlikte yapılan denetimlerin sonuçları da paylaşılacak. Toplantıda korona virüs salgının ekonomiye etkisi de görüşülecek. Ekonomi alanında atılacak ilave adımlar, vatandaşlar için yeni destek ve teşvik paketleri de değerlendirilecek.

RUS GELİNLER YARDIM İSTEDİ



Korona salgını nedeniyle Rusya’da mahsur kalan Rus gelinler ile Türkiye’de eğitim gören Rus öğrenciler, çektikleri video ile Başkan Erdoğan’dan yardım istedi.

Aytan Asadov, “Babamız kaldı Türkiye’de. Türkiye’den rica ediyorum” diye konuştu. Dina adlı Rus gelin de “Biz Türkiye’den yardım bekliyoruz. Lütfen hasretimizi sona erdirin. Bize çifte bayvram sevinci yaşatın. Cumhurbaşkanımız bizim sesimizi duysun” dedi.