İsviçre’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, “Yunanistan’ın aklıselim davranması lazım. Oruç Reis’i taciz etme girişimlerinde bulunmasın, bunun karşılığını alır. Fransa’nın özellikle gerginliği artırıcı adımlardan kaçınması gerekiyor. Kabadayılıkla bir yere varamazlar” diye konuştu. Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Maalesef gerginlik arttı. Almanya’nın ricası üzerine biz iyi niyet gösterisinde bulunduk. Faaliyetlerimizi geçici olarak durdurma konusunda ricaları olmuştu, Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Fakat tam bu süreç içerisinde Yunanistan, Almanya’dan habersiz gitti Mısır’la anlaşma imzaladı. Tam diplomaside neler yapabileceğimizi görüştüğümüz dönemde yaptı.”

ÇÖZÜMÜN YOLU BARIŞ VE MÜZAKERE



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile telefonda görüştü. Kalın, Türkiye’nin hem Libya’da hem de Doğu Akdeniz’de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirtti.

KARARLILIĞIMIZI HERKES BİLSİN



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanlarıyla Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığı’nda incelemelerde bulundu. Görevdeki gemilerle videokonferans aracılığıyla görüşen Akar, “Bölgeyle alakası olmayan bir müttefikimizin Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını güçlendirme açıklaması müttefiklik ruhuna uymaz. Gemilerimize yapılan herhangi bir müdahale karşılıksız kalmaz. Kararlı olduğumuzu herkes bilsin” dedi.

AMERİKA’DAN YUNANİSTAN’A: TANSİYONU ACİLEN DÜŞÜRÜN



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias Viyana’da görüştü. İki bakanın D. Akdeniz’deki tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği konusunu ele aldığı açıklandı.