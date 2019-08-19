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  3. Japonya FETO konusunda beklentilerimizi karşılamıyor

Japonya FETO konusunda beklentilerimizi karşılamıyor

Japonya FETO konusunda beklentilerimizi karşılamıyor

Tokyo Büyükelçisi Mercan “Japonya’da FETÖ tehdidi konusunda muhataplarımızdan arzu ettiğimiz işbirliğini bulamadık. 3 özel okulları var, girişimlerimiz sürüyor" dedi. 

Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye-Japonya ilişkilerini değerlendirdi. Mercan, “Japonya’da FETÖ tehdidi konusunda Japon muhataplarımızdan arzu ettiğimiz işbirliği beklentilerimizin karşılandığını söyleyemeyiz. Tahminen 3 özel okulları var. Bu konuda en üst düzeyden sürekli girişimlerde bulunuyoruz. Sadece Türkiye değil, Japonya için de hem bir terör örgütü hem de illegal bir yapılanma olduğunu ısrarla söylüyoruz. Ümit ediyoruz ki Japon muhataplarımız bunu yakın zamanda anlayacaktır. Beklentimiz, Japonya’da FETÖ varlığının ortadan kalkmasıdır” dedi. 

Araştırma üniversitesi 

Türkiye’de kurulması planlanan Türk-Japon Üniversitesi'ne ilişkin de bilgi veren Mercan, “Ağırlıklı olarak bir araştırma üniversitesi olacak. Dünya çapında araştırma yapabilme kabiliyetleri olan, çok öğrencili olmayan araştırma üniversitesi” dedi. Japonya’da kadın üniversitelerinin bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktığını belirten Mercan, şöyle konuştu:  “Kadınlar, erkeklerin arasında kendilerini yeteri kadar ifade edip ortaya koyamadıkları, yeteneklerini geliştiremedikleri için kadın üniversiteleri kuruldu. Kadın üniversitelerine ideolojik bakmak yanlış. Bu üniversiteler ihtiyaçtan kurulmuş. Kadın üniversitesine gidip ders verdim. Tıp, mühendislik, sanat, edebiyat bölümleri var. Kadın üniversitelerine gitmek zorunlu değil. Çoğu özel, kimse neden gidiyorsunuz diye zorlama da yapmıyor, siyasi baskı da yok.” 

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