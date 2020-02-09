İzmir'de sandıktan tek aday tepkisi çıktı

Ercan ÖZTÜRK

Yücel’in adaylığı için 540 delege genel merkez baskısıyla imza verdi ancak oy kullanmaya gelmedi. Parti kulislerinde oylamaya delegelerin yarısından fazlasının katılmaması ‘tepki’ olarak değerlendirildi.

Kongrede adaylardan Cüneyt Oğuz yeterli imza sayısına ulaştı ve divana teslim etti. Bunun üzerine Yücel mevcut başkan ve genel merkezin işaret ettiği isim olan Deniz Yücel’e rakip oldu. Ancak duruma daha önceki kongrelerde olduğu gibi divan başkanlığı müdahale etti. Bazı delegelerin hem Oğuz hem de Yücel’e imza verdiğini belirten divan başkanlığı müdahalesiyle Deniz Yücel tek aday yapıldı.