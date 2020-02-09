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  3. İzmir'de sandıktan tek aday tepkisi çıktı

İzmir'de sandıktan tek aday tepkisi çıktı

İzmir'de sandıktan tek aday tepkisi çıktı

CHP İzmir İl Başkanlığı’nın olağan kongresinde seçime tek aday olarak giren mevcut il başkanı Deniz Yücel, 611 delegenin 258’inin oyunu alarak ikinci kez başkan seçildi.

Ercan ÖZTÜRK 

Yücel’in adaylığı için 540 delege genel merkez baskısıyla imza verdi ancak oy kullanmaya gelmedi. Parti kulislerinde oylamaya delegelerin yarısından fazlasının katılmaması ‘tepki’ olarak değerlendirildi.  

Kongrede adaylardan Cüneyt Oğuz yeterli imza sayısına ulaştı ve divana teslim etti. Bunun üzerine Yücel mevcut başkan ve genel merkezin işaret ettiği isim olan Deniz Yücel’e rakip oldu. Ancak duruma daha önceki kongrelerde olduğu gibi divan başkanlığı müdahale etti. Bazı delegelerin hem Oğuz hem de Yücel’e imza verdiğini belirten divan başkanlığı müdahalesiyle Deniz Yücel tek aday yapıldı.


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