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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev sinyali

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev sinyali

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İZENERJİ A.Ş. ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürdürülürken taraflar anlaşma sağlayamadı.

Büyükşehir ve sendikanın oturduğu uzlaşı masasında işverenin ilk somut teklifi geçtiğimiz hafta gelmişti. O süreçte Genel-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, "Tunç Başkan'ın, 'Eşit işe eşit ücret, birlikte üretip birlikte paylaşacağız' diye bir açıklaması var. Özellikle İZELMAN'daki arkadaşlarımızın aldıkları ücretlerin arasında uçurum var. Biz bunun eşitlenmesini istiyoruz. Grevse grev" ifadelerini kullanmıştı.

ARABULUCU DEVREDE

Sendikadan yapılan yeni açıklamada ise sürece arabulucunun devreye girdiği ifade edildi. Sendika, 13 Mayıs'ta uyuşmazlık tutulup ara bulucu sürecinin başlayacağını duyurdu.
Sendikanın açıklamasında, "Bugün toplu iş sözleşmemizin 6. oturumu gerçekleştirdik.
Sadece 37. Madde Taban Ücretimiz konuşulmuştur. İşverenin teklifi, taban ücreti 74 TL olan yevmiyeler üzerinde yüzde 35'tir. 85 TL üzerinden ise yüzde 17.5'tir. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir zam değildir" denildi.

(Yeniasır)

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