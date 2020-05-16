İYİ Parti'den ittifaka 'terör' şartı

Önce HDP sözcülerine tepki gösteren Ağıralioğlu, “Bizim içimizde çocuklarımızın katilinden herhangi bir sebeple medet umacak alçak yoktur. Bu memlekette bizi her şeyi konuşurken görecektir milletimiz ama vatanın milletin düşmanına tebessüm ederken görmeyecektir” dedi. Ağıralioğlu, ittifakın sürmesini terör şartına bağladı. CHP ile kuvvet birlikteliği yaptıklarını söyleyen Ağıralioğlu, bu birlikteliğin “Terörle entegre olmadan, asla devlet millet düşmanlarına tolerans imkanı tanımadan devam edecek” diye konuştu.

MÜCADELEYE DESTEK



HDP’li belediyelere kayyum atanması konusunda görüşü sorulan Ağıralioğlu “Terörle mücadelede yakalan ritmi beğeniyoruz. Güvenli bir ülkede yaşıyoruz. Bize bu imkanı sunan güvenlik güçlerimize borcumuz var” dedi.