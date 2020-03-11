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  3. İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den istifa eden Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti. Çokal'ın rozetini Başkan Erdoğan taktı.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden ve bugün AK Parti'ye geçen milletvekili Tuba Vural Çokal AK Parti grup toplantısında görüntülendi.

Başkan Erdoğan AK Parti Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan milletvekili ve belediye başkanlarına rozetlerini taktı. İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, ile 3 ilden 5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı.

Öte yandan Çokal'ın AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 291'e yükseldi.

(AA)


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