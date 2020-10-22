İyi Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal: İP, FETÖ-HDP ile devam edemez

İyi Parti (İP) İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın, CNN Türk canlı yayınında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu açıklamasının ardından İP’de FETÖ tartışması devam ediyor. Bir süre önce İP’den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal da partideki FETÖ’cü varlığını gündeme getirdi. İP’deki kargaşanın devam edeceğini söyleyen Akkal, eski partisine seslenerek “Ülkenin bu zor günlerinde vatanını milletinin seven insanların yanında yer alın” çağrısında bulundu. Akkal AKŞAM’a şunları söyledi:“Manisa’da milletvekili adayı olduğum dönemde, Manisa’dan bir profesörü birinci sıradan aday göstermek istediler. Bir genel başkan yardımcısı bu ismin aday gösterileceğini söylediğinde bir araştırma yaptım. Bu ismin FETÖ’nün ABD’de bir üniversitesinin kurucusu olduğunu öğrendim.”

PARTİDE SOROSÇULAR VAR



“Bu kişi daha sonra aday gösterilmedi ama milletvekili adayları arasında FETÖ’den soruşturma geçiren ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı olan bir kişi listede yer aldı.

FETÖ’nün yanı sıra İyi Parti içerisinde Soroscular, HDP ye yakın isimler vardı. İyi Parti ile HDP yerel seçimlerde ortaklık yaptı. Her ne kadar yapmadık deseler de İzmir’de HDP il başkanının kendisi için ‘kapı kapı dolaşarak oy isteyeceğini’ söylediği Tunç Soyer aday gösterildi. HDP’li isimler meclis üyelikleri için aday gösterildi. İyi Partilier bu adaylar için çalışma yaptı, bu ittifak değil mi? Sayın Özdağ böyle bir iddiayı gündeme getirmişse bunun altı boş değildir. Elinde bilgi ve belgesi vardır. Öyle karışık bir ortam var ki. Bir kazana atsanız aynı anda kaynamayacak insanlar burada bir arada. Bu şekilde devam edeceğini düşünmüyorum.”