İYİ Parti'de kritik hafta... Meral Akşener, Ümit Özdağ için karar verecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, krizin patlak vermesinin ardından yargı sürecini bekleyeceğini ilan etmişti. Bu hamle Akşener'in karar almaktan kaçındığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak il başkanlarının şikayeti hafta başında Akşener'in masasında olacak.

ÖZDAĞ KARARI MASASINA GELECEK

3. yıl dönümünü dolduran İYİ Parti'de önümüzdeki haftanın kritik olması ve Akşener'in Ümit Özdağ ile ilgili karar vermesi bekleniyor. Akşener'in kurmayları ise parti tüzüğünü işaret ediyor.

Tüzük, Özdağ'ın milletvekilliği kimliği nedeniyle kararı genel başkana bırakıyor. Kanaat ise Ümit Özdağ için disiplin sürecinin başlayacağı yönünde.

Özdağ'ın, bu çıkışıyla İYİ Parti içindeki muhaliflerin liderliğine soyunduğu ileri sürülüyor. Partide kalması halinde tartışmanın daha da büyüyeceği dile getiriliyor.

İYİ Parti'de her şey ikinci olağan kongrede milletvekilleri Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Vahşi, Aytun Çıray, Ümit Özdağ gibi isimlerin üstünün çizilmesiyle başlamıştı.

AKŞENER KORAY AYDIN'A SAHİP ÇIKTI

Muhaliflerin boykot ve çağrılarına rağmen Akşener, listeden sorumlu tutulan Koray Aydın'a sahip çıkmış ve yeniden teşkilat başkanlığı görevine getirmişti.

LİSTE KRİZİNİ FETÖ KRİZİ İZLEDİ

Ardından İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçladı. İl ve ilçe başkanları İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden Özdağ'ın ihracını istedi. Kavuncu da Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ PARTİ'DE KRİTİK HAFTA

Şimdi gözler Genel Başkan Meral Akşener'de... Akşener, Ümit Özdağ ile ilgili kararını verecek.