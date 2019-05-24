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'İstanbulluları mağdur edeni kınıyorum'

'İstanbulluları mağdur edeni kınıyorum'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen sahur programında partililere hitap etti.

“Benim için makam, mevki meselesi yok. Bütün makamları gördüm ama bu şehre hizmet aşkım, borcum var. Bu şehrin dünyada parmakla gösterilen bir şehir olması için hayallerim var, projelerim var” diyen Yıldırım şunları kaydetti: “15 milyon İstanbullunun geleceğinin konuşulması gerekirken bir mağduriyet edebiyatıdır gidiyor. 31 Mart seçimlerinin en büyük mağduru 8,5 milyon oy veren İstanbullular. Bu mağduriyete sebep olanları kınıyorum. İşinizi düzgün yapmayacaksınız ve bu kepazeliği dünya markası İstanbul’a yaşatacaksınız, ondan sonra da bizi suçlayacaksınız. Gerçek mağdur açık söyleyeyim; benim."

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