İstanbul'da seçim süreci resmen başladı

23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinde uygulanacak seçim takvimi hazırlandı. Kesintisiz uygulanacak seçim takviminde, resmi tatil günleri de seçim takvimi açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilecek. Seçimin başlangıç tarihi dün (11 Mayıs Cumartesi) oldu. Yenileme seçimine ilişkin parametrelerin SEÇSİS’ten tanımlanması 13 Mayıs Pazartesi günü (yarın) yapılacak.

LİSTELER İSTENECEK

İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarınca 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanu'nun 26. maddesinde belirtilenler hariç, ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi de mülki idare amirlerinden 13 Mayıs Pazartesi günü (yarın) istenecek. 298 sayılı Kanunun 26. maddesi, “İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3’üncü maddesinde yazılı askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar, bu Kanunda gösterilen kurullara seçilemezler” hükmünü içeriyor.

SEÇİM GÜVENLİĞİ TOPLANTISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, “23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Güvenlik Toplantısı” yapıldı. Toplantıda 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Dün İstanbul’da yapılan toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:

15 Mayıs Çarşamba: Tüm kamu görevlilerinin listesi ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek. İlan, reklam yerleri belirlenerek, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

20 Mayıs Pazartesi: Sandık kurulu başkanlarının SEÇSİS’e girilmesi işlemi saat 15.00’e kadar yapılacak. Sandık kurullarında görev alacak üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü.

21 Mayıs Salı: Kamu görevlileri arasından belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılacakları ilan olunan siyasi partilere, talepleri halinde verilmeye başlanacak.

23 Mayıs Perşembe: Sandık kurullarının teşkiline ilişkin şikâyetlere sabah saat 08.00’den itibaren başlanacak.

24 Mayıs Cuma: Adaylardan ölüm ve istifa halinde boşalanların yerine siyasi parti il başkanlıklarınca aday ismi saat 17.00’ye kadar bildirilecek.

25 Mayıs Cumartesi: İstanbul'daki sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü.

27 Mayıs Pazartesi: Kesin aday listeleri, bağımsız adaylar dâhil il seçim kurulunca ilan edilecek.

29 Mayıs Çarşamba: Tüm ilçelerde sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

13 Haziran Perşembe: İl genelinde seçim propagandası ve yasaklar başlayacak.

16 Haziran Pazar: Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

19 Haziran Çarşamba: Tutuklular ile tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya tutuklu iken cezaları kesinleşerek hükümlü sıfatını alanların isim listeleri istenecek.

22 Haziran Cumartesi: Seçim propagandası sona erecek. (Saat 18.00)

23 Haziran Pazar: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00’te sona erecek.