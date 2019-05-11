Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. İstanbul'da 23 Haziran seçim güvenliği toplantısı yapıldı

İstanbul'da 23 Haziran seçim güvenliği toplantısı yapıldı

İstanbul'da 23 Haziran seçim güvenliği toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Güvenlik Toplantısı" yapıldı.Toplantıda 23 Haziran´da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Bakan Süleyman Soylu başkanlığında bugün İstanbul´da yapılan toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan,  İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, vali yardımcıları  ve kaymakamlar katıldı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri 

(DHA)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Uyarıdan sonra Zehra sessiz
Düğün hediyesi Kapalıçarşı'dan
Haluk Levent ve Sıla Gençoğlu küstü mü?
Sinan Akçıl'ın Serdar Ortaç'a borcu var
'Eşim değildi, baldızımdı'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii açılışında konuştu.

Başkan Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii açılışını gerçekleştirdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Gergedan ve koyunun 6 yıllık dostluğu

Gerilimi tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'ya yeni yığınak