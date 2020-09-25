İstanbul'da 2. baro için ilk başvuru

İstanbul’da 2 No’lu Baronun kurulması için Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına başvuru gerçekleşti. Kurucular Kurulu’nda; Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Şengül Karslı ve Cavit Tatlı yer aldı. AKŞAM’a değerlendirme yapan Tatlı şunları söyledi: “Bu süreçte karalama çalışmaları ile de mücadele etmek zorunda kaldık. Bu gün kuruluş için ilk adımı attık. Bundan sonra genel kurulumuzu toplayacağız” dedi.