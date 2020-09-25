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25 Eylül 2020 Cuma 08:01 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 2. baro için ilk başvuru

İstanbul'da 2. baro için ilk başvuru
- OSMAN NURİ CERİT

Çoklu baro düzenlemesi yürürlüğe girdikten sonra avukat sayısı 5 bini geçen İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni baro kurma çalışmaları sürüyor.

İstanbul’da 2 No’lu Baronun kurulması için Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına başvuru gerçekleşti. Kurucular Kurulu’nda; Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Şengül Karslı ve Cavit Tatlı yer aldı. AKŞAM’a değerlendirme yapan Tatlı şunları söyledi: “Bu süreçte karalama çalışmaları ile de mücadele etmek zorunda kaldık. Bu gün kuruluş için ilk adımı attık. Bundan sonra genel kurulumuzu toplayacağız” dedi. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

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