25 Eylül 2020 Cuma 08:01 | Son Güncelleme:
İstanbul'da 2. baro için ilk başvuru
- OSMAN NURİ CERİT
Çoklu baro düzenlemesi yürürlüğe girdikten sonra avukat sayısı 5 bini geçen İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni baro kurma çalışmaları sürüyor.
İstanbul’da 2 No’lu Baronun kurulması için Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına başvuru gerçekleşti. Kurucular Kurulu’nda; Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Şengül Karslı ve Cavit Tatlı yer aldı. AKŞAM’a değerlendirme yapan Tatlı şunları söyledi: “Bu süreçte karalama çalışmaları ile de mücadele etmek zorunda kaldık. Bu gün kuruluş için ilk adımı attık. Bundan sonra genel kurulumuzu toplayacağız” dedi.