'İstanbul susuz kalmasın'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Meclis’teki grup toplantısında, İstanbul ve Ankara’daki CHP'li yerel yönetimlerle ilgili eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Mahalli seçimlerde kazandıkları birkaç belediye bunların dengesini bozdu. 7 ay geçmeden kendilerini yerden yere atmaya başladılar. Şimdi, ‘Biz bu şartlarda Ankara’yı yönetemeyiz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi: “Kazandın ya hadi bakalım yönet. ‘Ben, Ankara’nın suyundaki kiri gideremem’ diyor. Devletten alman gereken parayı alıyor musun? Öyleyse parayı yönetme sanatını ortaya koyman gerekir. Kredi bulmak, o senin işin. 'Bana boçlarma noktasında Meclis müsaade etmiyor' Borç yiğidin kamçısıdır. Borçlanma konusunda Meclis belli sorumlulukları üzerine almaz. 'Bu işi çözeriz' bunu görürse bu noktada gerekli desteği verir, görmezse vermez."

İstanbul’u suya kavuşturduklarını, Sakarya’dan su taşıdıklarını belirten Erdoğan, “Yapmamış olsaydık, şu anda İstanbul yine susuzluğu yaşardı. Ama şu anda yok. Fakat gelen haberler çok hayra alamet değil. İstanbul’da 3 ay gibi bir süre sonra, havalar böyle giderse, İstanbul susuzluğa doğru yürüyor. Benzer şey Ankara için de geçerli. Özellikle atık su konusundaki sıkıntılar var" diye konuştu. Kendisinin de belediye başkanlığı yaptığını ve bu konuda bahane üretilmemesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Yapacaksın arkadaş, çözeceksin bu sorunu" dedi.

DİŞİME GÖRE BİR ANA MUHALEFET BULAMADIM

Konuşmasında CHP'yi de eleştiren Başkan Erdoğan, karşısında iyi bir ana muhalefet partisi olmadığını dile getirdi. Erdoğan şöyle konuştu: "Bunca yıl başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım en çok hayıflandığım konulardan biri; şöyle dişime göre bir ana muhalefet bulamayışımdır. Kendilerince en güçlü oldukları zamanda düştükleri durum ortada. Bakalım yarın hangi senaryoyla karşımıza çıkacaklar. Bir kez daha Rabbim, ülkemizi ve milletimizi CHP afetinden muhafaza eylesin diyorum."

YATTAKİLER ŞİMDİ BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Erdoğan, ‘Beştepe’ye giden CHP’li’ iftirasıyla ilgili her şey ortaya dökülmüşken, CHP’lilerin kendisini suçlamasının ‘trajikomik’ olduğunu belirterek, “Şimdi yeni bir senaryo daha çıktı: Yatta bir aradaydılar. Yatta bir araya gelenler birbirini suçluyor, ‘ben yatta yoktum’ öbürü diyor, ‘ben de yoktum’ öbürü diyor, ‘ben de yoktum.’ Fakat bu iddiayı ortaya atan Sayın İnce de diyor ki ‘onlar kendini gayet iyi bilir" ifadelerini kullandı.