İstanbul hariç her yerde aday olacak 

DEŞİFRE EDİLMELİ: Ekonomik fırtına tutulduğunda fırsatçılık yapan kim varsa deşifre edilmelidir.

BM’DEKİ 5’Lİ ÇETE: BM’de Türkiye dışında hiçbir samimi yaklaşım görmedik. Dünyayı avucuna almış 5’li çetenin hakimiyeti sorgulanmalıdır.

MERKEL HATA YAPTI

“Türkiye ile Almanya arasındaki buzların erimesi olumlu bir gelişmedir” diyen Bahçeli şöyle devam etti: Merkel’in FETÖ konusundaki değerlendirmeleri hatalıdır. Hainin delili mi olur, terör örgütlerine sabıka kaydı mı sorulur... Merkel 15 Temmuz’a yanlış yerden bakmaktadır, sanıyorum makrube yemediğinden zehirlenmesi de mümkün değildir...