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İstanbul hariç her yerde aday olacak 

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubu toplantısında konuştu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkartarak mahalli idareler seçimlerine katılacağız.

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DEŞİFRE EDİLMELİ: Ekonomik fırtına tutulduğunda fırsatçılık yapan kim varsa deşifre edilmelidir. 

BM’DEKİ 5’Lİ ÇETE: BM’de Türkiye dışında hiçbir samimi yaklaşım görmedik. Dünyayı avucuna almış 5’li çetenin hakimiyeti sorgulanmalıdır.   

MERKEL HATA YAPTI

“Türkiye ile Almanya arasındaki buzların erimesi olumlu bir gelişmedir” diyen Bahçeli şöyle devam etti: Merkel’in FETÖ konusundaki değerlendirmeleri hatalıdır. Hainin delili mi olur, terör örgütlerine sabıka kaydı mı sorulur... Merkel 15 Temmuz’a yanlış yerden bakmaktadır, sanıyorum makrube yemediğinden zehirlenmesi de mümkün değildir... 

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