İslam ve Erdoğan düşmanlığı bir arada

Hollanda’da ırkçı çizgideki Özgürlük Partisi’nin lideri Geert Wilders’in Başkan Erdoğan’a hakaret içeren sözde karikatür paylaşmasına ve Hz. Muhammed’e yönelik hakaretlere Ankara’dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Avrupa’nın Müslümanlara yönelik düşmanlığı, giderek yaygınlaşan İslam, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından ayrılamaz. Avrupa Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüştü” dedi. Altun’un açıklamasına, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB anlaşmasının 2’nci maddesini ekleyerek “Antlaşmamızdaki yaşam tarzımız bu. Avrupa Yaşam Tarzı” notuyla cevap verdi. Altun da, Yunanistan’ın sığınmacıları denize ittiğini belgeleriyle anlatan bir yazıyla “Sizin gerçek yaşam tarzınız bu” sözleriyle karşılık verdi.

AHLAKSIZ VE ALÇAK FAŞİST!



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “#TerroristGeertWilders” etiketini kullanarak, “Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist Geert Wilders. Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa insanlık zıddındadır” dedi.

AVRUPA’NIN EZİK IRKÇILARI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık dur demenin zamanı gelmiştir” dedi.

İNSANLIĞIN YÜZ KARASI



AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Bülent Turan, Wilders’e, sosyal medyada yayınladıkları mesajlarla cevap verdi. Bostancı, “Wilders, kirli dilinin mahpusu. İnsanlığın yüz karası. Umarız Hollandalılar gereğini yapar” dedi.