'İşgal derseniz kapıları açarız'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. “PKK’yı destekleyip büyüterek üstümüze saldılar. Türkiye’nin dizleri üstüne çökeceğini sandılar ama başaramadılar” diyen Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

16 BİN TERÖRİSTİ BİTİRDİK

“Son 4 yılda 7 bin 500 sınırlar içinde toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Aynı şekilde DEAŞ’a karşı en ciddi mücadeleyi veren, en somut başarıları kazanan ülke de Türkiye’dir. Bugün DEAŞ tehdidi lafını ağızlarından düşürmeyenlerin daha düne kadar bu örgüte gizli açık ne tür destekler verdiklerini gayet iyi biliyoruz. Sadece ülkemiz üzerinden Suriye’ye geçmeye çalışan DEAŞ sempatizanlarının önlenmesi konusunda nasıl yalnız bırakıldığımızı anlatsak bunların hiçbirinin sokağa çıkacak yüzü kalmaz. Bunlar sadece kendi ülkelerinden Suriye’ye DEAŞ’ı ihraç ettiler. Fransa’dan DEAŞ, Suriye’ye geldi, Almanya’dan geldi, Hollanda’dan geldi ve biz 5 bin 500 DEAŞ’lıyı geldikleri yerlere gönderdik.”

SUSUN! DEMOKRASİ KATİLLERİ

Türkiye’nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Fırat’ın doğusundaki amaç Suriye’nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunmaktır. PKK’nın YPG’nin bu işgalini görmeyenler bizim Suriye’nin birliği için attığı adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun biz yolumuza devam ediyoruz. Harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen’i bu hale kimler getirdi? Siz önce bunun hesabını verin. Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 ile seçilmiş olan Mursi’yi mahkemede çırpınarak ölmesine neden oldun. Sisi kınamış, kınasan ne yazar kınamasan ne yazar.”

‘İŞGAL’ DERSENİZ KAPIYI AÇARIZ

“Ey AB kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. İkinci taksit olan 3 milyar euroyu göndermeyeceklermiş. Siz hangi sözü yerine getirdiniz? Rejimin, DEAŞ’ın ve PKK/PYD’nin zulmü yüzünden Suriyeliler evlerini terk etti. Yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptık. Biz Kürtlere karşıymışız. Şu anda sadece Kobani’den gelen 300 bin Kürt ülkemizde. Bizi eleştiren ülkeleri kaç tane Suriyeliye kucak açtı. Bu harekatın altına güneyimizde terör devleti kurulmasını engellemek var. Buna izin vermeyiz.”

DEAŞ VARLIK GÖSTERMEYECEK, GÜVENCE VERİYORUM

“DEAŞ’ın en çok zarar verdiği ülkelerden biri Türkiye’dir. Bugüne kadar çok büyük bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına almıştır. 151 ayrı ülkeden 77 bine yakın şahsa Türkiye’ye giriş yasağı koyduk. 7 bin 600 kişiyi sınır dışı ettik. DEAŞ’lılara ne yapacağımız soruluyor. Ne yapılacaksa onu yapacağız. Cezaevinde tutulacakları tutacağız, uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri kabul edilmeleri halinde oraya götüreceğiz. DEAŞ bölgede varlık gösteremeyecektir, bu güvenceyi vermek istiyorum.”

TÜRKİYE Mİ TERÖR MÜ?

“Bizim sınır ötesi harekatın altında güneyimizde terör devletini engellemek var. Buradan tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum. Başta ABD’ye! Biz Türkiye’yiz. Biz NATO üyesi ülkeyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyorlar. Terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye’ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsınız. NATO ülkeleri içinde NATO’ya karşı olan edinimlerini yerine getiren ülkelerden biri Türkiye’dir. Siz Türkiye’yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle değil mi?”

BOMBAYI ATAN SİZSİNİZ, İŞGAL MAHARETİNİZ

“Hıristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından ‘Türkiye sivilleri bombalıyor’ diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Bombayı atan sizsiniz. Askerimizin karşısına çıkacak yüreği olmayanlar, boş buldukları yerlerde sivillere saldırarak gerçek yüzlerini ortaya koyuyorlar. Çocuk katili sizsiniz, kadınlara saldıran, onların katili sizsiniz” diyen Başkan Erdoğan şöyle devam etti:

TESLİM OLANLAR VAR

“Barış Pınarı Harekatı, Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde devam ediyor. Harekat başladığı saatten şu ana kadar 109 terörist öldürüldü. Teslim olanlar ve yaralananlar da var. Terör örgütü yandaşları Türkiye sivilleri bombalıyor diye ayağa kalktılar. Bombayı atan sizsiniz. Sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin. İşgal varsa o sizin maharetinizdir.”

SİYASİLERDEN DESTEK MESAJI

Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Başkan Erdoğan’ı arayarak TSK’nın yanında olduklarını belirtti.

STOLTENBERG BUGÜN ANKARA’DA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Türkiye’ye geliyor. Stoltenberg, Parış Pınarı Harekatı’yla ilgili “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı” dedi.