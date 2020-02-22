Irkçı saldırılar için modül geliştirildi

Yelda GÖKDAĞ

Türkiye, Almanya’nın Hanau kentinde Türklere ait nargile kafeye düzenlenen ve 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının şokunu yaşarken, Dışişleri Bakanlığı’nın gurbetçi Türklere yönelik artan ırkçı saldırılara karşı modül geliştirdiği kaydedildi. Yurtdışında yaşayan vatandaşlardan gelen şikâyetlerin toplandığı yeni modül sayesinde ırkçı saldırıların; nerede, ne zaman yapıldığı, yerel makamlara bilgi verilip verilmediği, konuyla ilgili şikâyetler yapılıp yapılmadığı takip ediliyor. Dışişleri Bakanlığı, şikâyetçi vatandaşla temasa geçip, onları hukuk danışmanlarına yönlendiriyor.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Hatun Demirer, 2019’da Türklerden Avrupa ülkelerinde uğradıkları ırkçı saldırılara ilişkin 2019’da 118’i kayıt altında 312 şikâyet alındığını söyledi. Irkçı saldırılarla ilgili bir rapor hazırlandığını anlatan Demirer, rakamların daha da yüksek olduğunu anlattı. Demirer, açıklamasında yaşadıkları ülkelerde Türklerin yerel makamlarla karşı karşıya kalmaktan korktukları için şikâyette bulunamadığını ve gerçek rakamların bu sebeple tam olarak ortaya konulamadığını söyledi.

HUKUKİ DESTEK

Hatun Demirer şunları kaydetti: “Irkçılık boyutunda her türlü saldırıyı Bakanlık olarak takip edip kayıt altına almaya çalışıyoruz. Bir modülümüz var, o modülü yenilemeye çalışıyoruz. Bir yerde bir şey olduğu zaman, misyonumuzun bilgisi ya da vatandaşımız tarafından bize iletildiği zaman o modüle giriliyor ve tutuluyor. Nerede, ne zaman yapılmış, yerel makamlara bilgi verilmiş mi, şikâyetler yapılmış mı; ilgili vatandaşlarımızla temas edip hukuk danışmanlarımızı yönlendiriyoruz. Dava etmek istiyorlarsa arkalarında durup onların o dava sürecini bire bir takip ediyoruz.”

BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Almanya, Hanau kentindeki ırkçı katliamın yasını tutuyor. Hayatını kaybeden 10 kişinin anısına başkent Berlin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kentte anma töreni düzenlendi. Almanya Federal Meclisi önüdeki Almanya ve Avrupa Birliği bayrakları da yarıya indirildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier saldırıda ölenleri andı.

TEDBİRLER ARTIRILACAK, HANAU’DAKİ EYLEM TERÖRİSTSALDIRIDIR

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Berlin’de düzenlediği toplantıda Hanau’da meydana gelen olayın ırkçı terör saldırısı olduğunu söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Berlin’de hükümet üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, aşırı sağ, antisemitizm ve ırkçılıktan kaynaklanan tehlikenin büyük olduğunu belirtti. “Hanau’daki eylem ırkçı terör saldırısıdır” diyen Seehofer, bunun Almanya’da birkaç ay içinde gerçekleşen üçüncü aşırı sağcı terör saldırısı olduğunu anımsattı. Olayların sonucunda Almanya’da bu tür olaylara karşı polis varlığını artıracaklarını vurgulayan Seehofer, “Hassas kurumları daha güçlü izleyeceğiz. Özellikle de camileri. Bu konuda analizler eyaletlerle yapılıyor. Federal Polis Teşkilatı eyaletleri destekleyecek” şeklinde konuştu. Hanau’daki saldırıdan sonra Türklerle görüştüğünü anlatan Seehofer, “Bana ‘Bize söylediklerinizi yapmanız lazım’ dediler. Burada ilgili insanlara, özellikle kurbanlara yardım edilmesi, aydınlatma, saydamlık gibi konuların söylediğimiz şekilde gerçekleşmesi önemli. Bu, güven kazanmak için en iyi imkan. Çok kez ‘Size güveniyoruz. Sadece bunları yapmak zorundasınız’ sözlerini duydum Türklerden” şeklinde konuştu.

İŞTE KEŞİF GÖRÜNTÜSÜ

Irkçı terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan Tobias R.’nin katliam gerçekleştirdiği kafeye 5 gün önce gelerek keşif yaptığı güvenlik kamerasına yansıdı. Kameradan alınan fotoğrafta, ırkçı terörist Tobias R.’nin yeşil ceket ile mavi bir bere giydiği görülüyor. 15 Şubat Cumartesi günü yaptığı keşfin ardından, saldırganın katliamı planladığı tahmin ediliyor.

RANDEVU VERMEDİLER

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Hanau kentine giderek, bölgedeki Türklerle görüştü. Aydın, bir cenaze evine yaptığı ziyarette de Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) Milletvekili İsmail Tipi ile karşılaştı. Bu karşılaşma sırasında Büyükelçi Aydın’ın Hanau’nun bağlı olduğu Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier’den randevu alamadığı ortaya çıktı. Aydın, Tipi’ye “İki kere başvurdum. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin büyükelçisiyim. Bütün eyaletler randevu veriyor, seninki vermedi” diyerek sitem etti ve taziye yerinden ayrıldı.

ALMAN MEDYASI SALDIRIYI LANETLEDİ

Alman basınının çoğunluğu, Hessen eyaletinin Hanau kentinde 5’i Türk 9 kişinin katledildiği ırkçı saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdi.

FRANKFURTER RUNDSCHAU

Gazete, haberi birinci sayfadan “Terörün zamanı” başlığıyla okurlarına duyurarak ırkçı terör saldırısının Almanya’daki ırkçı cinayetler serisinin devamı olduğu ifade edildi.

HANDELSBLATT

Ekonomi ağırlıklı Handelsblatt gazetesi, “Almanya’da sağcı terör” başlığıyla verdiği haberde, ülkede, söz konusu saldırıdan gelecek için ne gibi sonuçların çıkarılacağının tartışıldığı belirtildi.

BILD

Bild gazetesi, “Almanya sizin için ağlıyor” başlığıyla birinci sayfadan yer ayırdığı haberde, “10 terör kurbanı” ifadesini alt başlıkta kullandı. İkinci sayfada, “Terörist, annesini de öldürdü” başlığı atılan haberde, ırkçı olayın nasıl gerçekleştiği anlatıldı.

WELT

Welt gazetesinin manşette ve haberlerin başlıklarında “terör eylemi” veya “terörist” ifadesini kullanmaması ise dikkati çekti.

GÖRGÜ TANIKLARI ŞOKTA

Almanya’da terör saldırısının görgü tanıkları olayın etkisinde. Saldırının gerçekleştiği kafenin karşısındaki büfenin sahibi Özkan Rutbil, “Saldırganı kaçarken sırtından gördük televizyonlarda gösterdikleri şahısla bizim gördüğümüz aynı değil” dedi. Polonyalı Susanna Kopec, “Ölenler, herkes gibi burada yaşıyordu. Irkçılık yüzünden öldüler” dedi.