İP'te 2 fay birden kırıldı

İyi Parti’nin (İP) son kongresindeki ‘çizileceklerlistesi’ nedeniyle başlayan ayrışmanın, FETÖ-HDP ilişkisi tartışmalarıyla kopma boyutuna geldiği belirtiliyor. Kongrede ismi, ‘üzeri çizilenler’ listesinde yer alan Ümit Özdağ, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında partisi hakkında eleştirilerde bulundu. Özdağ, İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu ve Kars’ın HDP’ye kazandırılmasında da partisinin büyük rolü olduğunu söyledi. Özdağ partinin kuruluşunda Kavuncu’yla ilgili Akşener’i uyardığını da sözlerine ekledi.

NET CEVAP YOK

Meral Akşener dünkü grup toplantısının ardından gazetecilerin konuyla ilgili sorularına “Sayın Kavuncu, Sayın Ümit Özdağ’ın iddialarını ispatlayabilmesi için bir imkan sunuyor. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Dolayısıyla onu hep beraber göreceğiz” dedi. Akşener, HDP ile yakınlaşma iddialarıyla ilgili de, “Yalan” ifadesini kullandı.

FETÖ iddialarına net bir yanıt vermeyen Akşener, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın iddialarla ilgili sorduğu soruları işaret ederek, “Şimdi Sayın Bülent Turan’ın yazdıkları, attığı tweet üzerinden baktığımız zaman elbette başka bir gözle inceleyeceğiz bundan sonraki hadiseleri. Biz, partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk” dedi.

TURAN: GEREĞİNİ YAPSIN



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Akşener’e cevap verdi. Turan, “Sayın Akşener, ya Ümit Özdağ’ın söylediği o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ’ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Partinin sorunlarını kapatmak için ortaya koyduğu trajikomik bir yaklaşımdır. Biz Sayın Akşener’den topu taca atmak yerine kendisinden ‘İl Başkanı FETÖ’cüdür’ iddiasına yanıt vermesini bekliyoruz. Biz kendisinden milletvekilinin iddia ettiği gibi Kars başta olmak üzere HDP ile anlaşarak HDP’ye oy anlamında destek olup olmadıklarını, buna karar verilip verilmediğinin açıklanmasını bekleriz” dedi.

KORAY AYDIN DA SÖYLEMİŞTİ



İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da, Akşener ile birlikte MHP Genel Başkanlığı için adaylıklarını açıkladıkları dönemde katıldığı bir televizyon programında “FETÖ’cüler Meral Akşener’i destekliyor, mitinglerine gidiyorlar, toplantılara katılıyorlar” demişti.