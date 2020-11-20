İnsan hakları için iki koldan çalışma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nın hazırlıkları Adalet Bakanlığı ve AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından sürdürülüyor. Bu kapsamda özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, kadın ve engelli haklarının geliştirilmesi ve bürokraside yaşanan sıkıntıların giderilmesi planlanıyor.

İHLAL ALANLARINA MERCEK



Planın hazırlık aşamasında, AYM ve AİHM kararlarındaki ihlal alanlarına ilişkin etkili çözümler geliştirilecek. İnsan hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası koruma mekanizmalarının gözlem ve raporları dikkate alınacak. Ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle işbirliği yolları geliştirilecek. Planı değerlendiren İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, “Irkçılığın arttığı dünyada insan haklarına bakışımızı ortaya koyacak bir çalışma hazırlıyoruz. Akademisyenler, STK’lar ve gazetecilerden görüşlerini alıyoruz.”

BAŞKAN’DAN MERHUM AHMET KEKEÇ’E DUA



Başkan Erdoğan, AKŞAM gazetesi yazarı Ahmet Kekeç’in Eyüp Sultan haziresindeki kabrini ziyaret etti. Yazar Şule Yüksel Şenler’in mezarını da ziyaret eden Erdoğan, her iki kabre su döküp dua okudu. Erdoğan’a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Kekeç’in oğlu Hakan Kekeç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın kabir ziyareti, bizim için zor günlerin güçlü bir tesellisi oldu” dedi.

Başkan Erdoğan, 15 Kasım’da çıkan yangında büyük tahribata uğrayan tarihi Vaniköy Camii’nde incelemelerde bulundu.