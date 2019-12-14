İmar vurgunu! CHP'li Meclis üyesi otel dedi ev yaptı

Çeşme Belediye Meclisi imar komisyonu üyesi CHP’li üyesi Aybars Yıldırım, otel için ruhsat almasına rağmen, konut yaparak milyonlarca liralık vurguna kalkıştı. CHP’li Yıldırım, hem otel hem de konut imarı olan Çeşme İnönü Mahallesi’ndeki arsada otel inşa etmek üzere belediyeden ruhsat aldı.

OTEL DEDİ EV YAPTI

Star Gazetesi'ndan Atakan Şen'in haberine göre, normal koşullarda 2 kat konut imarı bulunan alana turizm imarından yararlanarak 6 kat izin alan Aybars Yıldırım, inşaat bitince burasını 29 ayrı bölümden oluşan apartmana çevirdi. Ardından da daireleri satışa çıkardı. Yıldırım’ın yaptığı inşaatın hemen arkasındaki arsa sahibi Gülcan Gürsoy’un avukatı Mehmet Onat Vural’ın yaptığı başvurular sonrası, Çeşme Belediyesi iki dönemdir imar komisyonu üyeliği yapan Aybars ve eşi Evil Yıldırım’a ait yapı hakkında imar kanununa muhalefetten işlem başlattı. Mühürlenen yapı hakkında belediye encümenince de yıkım kararı alındı. Bu gelişmeler yaşanırken CHP’li Yıldırım’ın, milyonluk vurgunu ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Avukat Vural komşuluk hukuku çerçevesinde Yıldırım ve eşi Evil Yıldırım’a, kaçak inşaat gerekçesiyle 2 Ağustos 2019 tarihinde dava açarak inşaatın yıkımını istedi.

SAHTECİLİK DAVASI

CHP’li Çeşme Belediyesi’nden mühür kararı olduğu halde inşaata devam eden Yıldırım’ın, daha sonradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Haziran 2018’de başlatılan ‘İmar Barışı’ belgesine dayanarak, inşaata devam ettiğini fark eden Avukat Vural, Yıldırım’ın imar barışı belgesinin sahte olduğu gerekçesiyle başvuru yaptı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tahkikat başlattı.

5 Ağustos 2019 tarihli, 68474 sayılı yazısı ile Yıldırım ailesinin yalan beyanla verildiği belirlenen yapı kayıt belgesini iptal etti. Bunun üzerine imar belgesinin olmadığı gerekçesiyle müdürlük tarafından tapuya şerh koyuldu. Yalan beyandan dolayı ve sahte belge düzenletmekten Yıldırım hakkında ‘Resmi Evrakta Sahtecilik’ten suç duyurusunda bulunuldu. Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava halen devam ederken, avukat Vural, imara aykırı olayın peşini bırakmayacaklarını, mevcut bina düzeltilmeden tüm yasal yollara başvuracağını belirtti.