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28 Mayıs 2019 Salı 17:46 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 17:46

İmamoğlu vatandaşı azarladı: Ukalalık yapma bana!

İmamoğlu vatandaşı azarladı: Ukalalık yapma bana!

Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları için girdiği bir dükkanda, vatandaşa hakaret etti. İmamoğlu'nu dinlemek istemeyen vatandaş son olarak da CHP'li adayın tokatlarına maruz kaldı.

TM Dijital Haber Merkezi

 Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimleri öncesinde girdiği bir dükkanda vatandaşla önce tartıştı, sonra hakaret etti daha sonrasında ise İmamoğlu'nun tokatlarına maruz kaldı.
 
Dün akşam saatlerinde katıldığı özel bir televizyon programındaki dakikaları vatandaşa zorla dinletmeye kalkan İmamoğlu, dinlemek istemeyen vatandaşın videosunu kendi resmi twitter hesabından paylaşarak, "Birileri bizi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışsa da biz birlik olmaya, el ele gönül gönüle olmaya devam edeceğiz. Yeter ki; birbirimizi dinleyelim, anlayalım. Kötülüğün kimseye seçim kazandırmadığını 23 Haziran’da bir kez daha göreceğiz." ifadelerine yer verdi.
 
PR İÇİN VİDEOYU KIRPARAK SERVİS ETMİŞ
 
İmamoğlu'nun, "Videomu kırptılar mağdur oldum" diyerek zorla vatandaşa izletmeye çalıştığı anların da İmamoğlu tarafından kırpılarak servis edildiği ortaya çıktı.
 
Ortaya çıkan yeni görüntülerde tartışmanın sonunda vatandaşa, "Ukalalık yapma bana!" diyerek hakaret eden İmamoğlu, dükkandan ayrılırken de vatandaşın yüzüne hafif bir şekilde tokat attı.

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