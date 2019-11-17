İmamoğlu parsel parsel arazi satıyor 

Ercan Öztürk

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyükşehre ait dört arsayı satmak için harekete geçti. ‘Kupon’ olarak nitelenen söz konusu arsalar, Pendik, Tuzla, Fatih ve Arnavutköy ilçelerinde yer alıyor. 4-11 Aralık tarihleri arasında satışı yapılacak dört arsa için belirlenen muhammen bedel 260 milyon TL civarında.

FATİH

Dört arsadan en pahalısı Fatih'te 2505 ada, 1 ve 2 parsel üzerinde bulunan 9 bin 328 metrekarelik arsa oldu. Bu arsa için belirlenen muhammen bedel 182 milyon 640 TL.

PENDİK

İkinci arsa Pendik İlçesi’nde. 7303 ada 3 parsel üzerinde bulunan 11 bin metrekarelik arsa için belirlenen muhammen bedel ise 30 bin 965 TL.

ARNAVUTKÖY

4 Aralık'ta satışı yapılacak üçüncü arazi Arnavutköy'de. Kulüp Mahalesi’nde 1330 metrekarelik arsa için belirlenen muhammen bedel 30 milyon 590 bin TL oldu.

TUZLA

11 Aralık tarihinde satışı yapılacak dördüncü arsa Tuzla Manastır Kavağı’nda bulunuyor. 712 parsel üzerinde bulunan arsanın büyüklüğü ise 6 bin 168 metrekare.

TALİP ARTARSA AÇIK ARTIRMA

Satışlar 4-11 Aralık tarihlerinde İBB Encümen Salonu’nda yapılacak. Arsalara birer kişi talip olursa belirlenen muhammen bedelden arsaları alabilecekler. Birden fazla kişi katılırsa da açık arttırma tarzında satışlar yapılacak. Eğer birden fazla alıcı çıkarsa dört arsa için belirlenen 260 milyon TL’nin üzerine çıkılmış olacak.