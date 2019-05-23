İmamoğlu neden gerçekleri gizlemeye çalışıyor?

TM Haber Merkezi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) propaganda aracı Samanyolu TV’de yorumculuk geçmişine sahip olan ve yine örgüt tarafından organize edilen şike operasyonlarına destek veren Ekrem İmamoğlu, gerçek yüzünü neden saklıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yayın organı Halk TV’de konuşan İmamoğlu, “Hayatımda FETÖ’yü görmedim, tanımam, bilmem.” diye konuştu. Fakat arşivler, Ekrem İmamoğlu’nun bu iddiasının aksini gösteriyor.

Halkt TV’deki konuşmasında “Yani bir kanala çıkmakla insanı bu şekilde itham edilir mi?” diyerek FETÖ ile ilişkisini Samanyolu TV’ye indirgemeye çalışan İmamoğlu, “Hayatımda FETÖ ile ilgili ifade ettiğim hiçbir kelime bulamazlar.” dedi.

SAMANYOLU TV’YE ZİYARET

FETÖ’nün propaganda aracı olan Samanyolu TV’de yalnızca çalışma geçmişine sahip olmayan Ekrem İmamoğlu, 4 Kasım 2013 tarihinde kanala bir ziyaret gerçekleştirerek Metin Yıkar ile bir araya geldi.

Samanyolu TV’nin eski yöneticisi olan ve firari durumda bulunan FETÖ’cü Metin Yıkar’ın ByLock yazışmalarında “Keşke askeri darbe olsaydı. İnsanlar sivil darbeyi algılayamadı.” dediği ortaya çıkmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun resmi Twitter hesabı üzerinden “ilgi ve alakasına teşekkür ettiği” isim olan Metin Yıkar, FETÖ için yürüttüğü propaganda faaliyetlerini hâlen sürdürüyor.

FETÖ’NÜN BELEDİYELER İMAMIYLA “GELECEK PLANLAMASI”

FETÖ’nün belediyeler imamı ve CHP’li belediyelerin danışmanlığını yapan Erkan Karaarslan ile 29 Ağustos 2014’te bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, kendisiyle “gelecek planlaması konusunda verimli bir toplantı yaptığını” söylemişti.

Şu an Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Erkan Karaarslan ile ihale bağı ortaya çıkan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Karaarslan’ın E-Yöntem firmasına birçok ihale verdiği ortaya çıkmıştı.

Karaarslan ve ailesine ait şirketleri palazlandırdığı tespit edilen Ekrem İmamoğlu’nun 26 Mayıs 2016’da 1 milyon 809 bin liralık, 9 Mayıs 2016’da ise 346 bin 666 liralık ihale verdiği belirlenmişti.

FETÖ’NÜN MARMARA İMAMINA “MAKAMINDA” ZİYARET

Ekrem İmamoğlu, Türkiye’yi 6 bölgeye ayıran ve her birine sözde imam tayin eden FETÖ’nün 2000 ilâ 2003 yılları arasında Doğu Anadolu Bölgesi, 2008 sonrasında ise Marmara Bölgesi imamlığını yapan Sadık Kesmeci ile bir araya geldi.

13 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleşen buluşmayla ilgili bir paylaşım yapan İmamoğlu, “Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sadık Kesmeci’yi makamında ziyaret ediyorum.” notunu düştü.

15 TEMMUZ SONRASI “SULH”TEN BAŞKA KELİME BULAMADI

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı saatlerde resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, “demokrasi çağrısı” yaptığı sırada darbeyi gerçekleştiren grubun isminde geçen “sulh” kelimesinden başka bir şey bulamadı.

Tek yolun demokrasi olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Sulh içinde demokrasiye sahip çıkarak bu süreci milletçe tahrik ve taşkınlık olmaksızın aşmalıyız.” demişti.

İmamoğlu’nun “tahrik ve taşkınlık olmaksızın” çağrısı, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. İnternet kullanıcıları, darbe girişimini Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun evinde kahve içerek izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarını paylaşarak “Kastettiğiniz şey bu mu?” sorusunu sordu.