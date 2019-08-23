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  3. İmamoğlu neden Diyarbakır'a gidiyor?

İmamoğlu neden Diyarbakır'a gidiyor?

İmamoğlu neden Diyarbakır'a gidiyor"

Ekrem İmamoğlu’nun Batman’da katılacağı bir düğünün öncesinde ve sonrasında Diyarbakır’a gideceği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu, 31 Ağustos’ta CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın yeğeninin düğününe katılacak.

Batman’daki düğününden önce ve sonra İmamoğlu’nun Diyarbakır’da bazı görüşmeler yapmasının planlandığı iddia edildi. Tarihi 23 Haziran öncesinden belli olan ziyaretin HDP’li 3 belediyeye görevlendirme yapılmasının ardından gündeme gelmesi dikkat çekti.

PERVİN BULDAN DİYET İSTEMİŞTİ

HDP’li 3 belediyeye görevlendirme yapılmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı açıklamada 23 Haziran’da İmamoğlu’na verdikleri desteği hatırlatarak ” özellikle Kılıçdaroğlu başta olmak üzere” CHP ve İP’e diyet ödeme çağrısında bulunmuştu.

(Güneş)

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