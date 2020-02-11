İmamoğlu İBB Meclisinde küfrettiği AK Parti'li Meclis üyesinden 'baş başa' görüşmede özür diledi

Ekrem İmamoğlu İBB Meclisinde küfrettiği AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'dan özür diledi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu sosyal medya hesabından "İBB Meclisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis kürsüsünden şahsıma yönelik gayri ahlaki ve hakaretamiz sözler sarf etmiştir. Meclis oturumu bitiminde yanıma gelerek beni makamına davet etmiş ve sarf ettiği sözleri dolayısıyla benden özür dilemiştir." açıklamasında bulundu.

'YASAL HAKLARIM SAKLI'

Aşıkkutlu 'Ancak İbb Meclis’inin manevi şahsiyetini de dikkate alarak yasal haklarımı saklı tuttuğumu kamuoyuna saygı ile arz ederim.' ifadelerini kullandı.