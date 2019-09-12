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  3. İmamoğlu cephesinden İnce'ye 'mekanın sahibi' yanıtı CHP'lileri kızdırdı

İmamoğlu cephesinden İnce'ye 'mekanın sahibi' yanıtı CHP'lileri kızdırdı

İmamoğlu cephesinden İnce'ye 'mekanın sahibi' yanıtı CHP'lileri kızdırdı

CHP’nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin sözlerine Ekrem İmamoğlu’nun seçim döneminde kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan twitter’dan imalı bir yanıt verdi. Özkan’ın mesajının altında çok sayıda tepki yorumu geldi.

CHP’nin son seçimde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Habertürk’te 2023’te Cumhurbaşkanlığı adayı ile ilgili, “Meydanlar dolacak Muharrem İnce aday olacak. Bu böyle yarım kalır mı” ifadelerini kullandı.

24 Haziran akşamı için de konuşan İnce, kendisine CHP Genel Merkezi'nden veri gelmediği için net bir açıklama yapamadığını belirterek, "Çıkmadık, özür dilerim, bu konu baydı artık" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU CEPHESİNDEN YANIT

Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde kampanya direktörlüğünü yapan isim olan Necati Özkan ise, sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Özkan, isim vermeden İnce’nin sözlerini hedef aldı ve "Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekanın yeni sahibi var" ifadelerini kullandı.

TEPKİ MESAJLARI GELDİ

Özkan’ın mesajlarının altına ise tepki mesajları geldi. Bazıları şöyle:

-Mekanın tek sahibi HALKTIR..!!! Bu ukalalık Ekrem Bey’e yakışmaz. Size de bu had bilmezlik kazandırmaz. Halkı yok sayarak elde edeceğiniz başarı da bu tweetin etkileşimini geçmez.

-Ekrem İmamoğlu için sokak sokak dolaşıp destek topladı, broşür dağıttı. Bu ne yakışıksız bir tabir! Bu tavır size oy kaybettirir.

-Programda İmamoğlu aleyhine tek kelime geçmedi. Edepsizliğin alemi yok. Yakışmaz böyle yorumlar. Sonunda söylediğini yutmak zorunda kalırsın

-Hayırdır mekana sonradan gelen! Haddinizi kaybettiğiniz yere dönün . Bu laf boyunuzu aşmış cancağızım!

-Aferin böyle devam edin. Bütün krediyi birkaç ayda tüketin.

-Yine talihsiz bir açıklama olmuş! Çok yazık!

 

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