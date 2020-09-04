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  3. İlk defa bir AİHM başkanı Türkiye'de
04 Eylül 2020 Cuma 08:00 | Son Güncelleme:

İlk defa bir AİHM başkanı Türkiye'de

İlk defa bir AİHM başkanı Türkiye'de
- OSMAN NURİ CERİT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano'yu kabul etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de hazır bulunduğu görüşme, 45 dakika sürdü.

Görüşmenin, son dönemde AİHM nezdinde Türkiye aleyhine açılan davalarda ciddi manada düşüşün ardından gerçekleşmesi büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin hayata geçirdiği Yargı Reformu ile birlikte bu düşüş devam ederek, Türkiye aleyhine açılan davaların sayısının daha da azalması bekleniyor.

IRKÇILIK YÜKSELİYOR

AİHM Başkanı Spano, daha sonra 24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Açılış Töreni’ne katıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, törende yaptığı konuşmada “Üzülerek ifade etmeliyim ki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 70’inci yılını Avrupa’da yükselen ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve nefret suçlarının gölgesinde gerçekleştiriyoruz. İsveç ve Norveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıların hemen ardından bu defa Fransa’da bir derginin çirkin provokasyonu sahneye konulmaya hazırlanılmaktadır” dedi.

İNSAN OLMA ONURU

Bakan Gül şöyle devam etti: “Oysa daha geçen hafta Yeni Zelanda’daki katliamın yargılamasında maktul yakınlarının söylediği sözler halen kulaklarımızda yankılanmaktadır. İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz.”

45 DAKİKA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan’ın, Spano’yu kabulü, basına kapalı gerçekleşti. Adalet Bakanı Gül’ün de hazır bulunduğu kabul, 45 dakika sürdü.

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