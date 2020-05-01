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  3. İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terör kınanır, teröristle savaşılır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terör kınanır, teröristle savaşılır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terör kınanır, teröristle savaşılır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Avrupa Birliği'nin Afrin'de yaşanan terör saldırısıyla ilgili yaptığı basın açıklamasına tepki gösterdi.

Altun, “Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz. Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır. Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki Avrupa Birliği’nin terörle mücadelede hala doğru yerde duramadığını görüyoruz. Bu kabul edilemez” ifadelerine verdi.

Altun, “Şimdiye kadar tüm uyarılarımıza rağmen PKK/YPG’yi destekleyip silahlandıranlar, meşruiyet kazandırmaya çalışanlar ve ülkelerinde terör örgütüne faaliyet izni verenler Afrin’de yaşanan katliamın en önemli sorumluları arasındadır” dedi. 


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