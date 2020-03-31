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  3. İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sosyal medya provokasyonu örgütlerin işi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sosyal medya provokasyonu örgütlerin işi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sosyal medya provokasyonu örgütlerin işi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs tedbirleri yanı sıra sosyal medyadaki asılsız paylaşımlara karşı uyardı.

Altun, “Sosyal medya üzerinden kaynağı belirsiz, provokatif, gerçek dışı bazı bilgiler yayılmak suretiyle halkımız paniğe sürüklenmek isteniyor. Bu paylaşımların neredeyse tamamının FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinden geldiğini de ilgili birimlerimiz tespit etmiş durumda. Bunlara asla prim vermiyoruz. Bu salgını ancak devletimizin aldığı güçlü tedbirlerin yanında vatandaşımızın azmi ve ferasetiyle yenebileceğimiz unutulmamalıdır” dedi.

EKSİĞİMİZ YOK

Altun şunları kaydetti: “Türkiye, sağlık sistemi açısından oldukça iyi durumda. Kişi başına düşen yoğun bakım yatak sayısı, ABD, İngiltere dahil birçok gelişmiş ülkenin üstünde bulunuyor. Maske, dezenfektan ve kit noktasında herhangi bir eksikliğimiz de yok.  


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