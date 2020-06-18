18 Haziran 2020 Perşembe 01:36 | Son Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan Şırnak'ta saldırıda hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Şırnak Silopi'de PKK terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan Şırnak Silopi’de PKK terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Altun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Şırnak Silopi’de PKK terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah’ın izniyle yıllardır insanımızın canına kasteden terör örgütünü iş birlikçileriyle birlikte bu topraklardan kazıyacağız."