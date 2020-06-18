Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8385
  • 7,7067
  • 379.911
  • 110940
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. İletişim Başkanı Altun'dan Şırnak'ta saldırıda hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı
18 Haziran 2020 Perşembe 01:36 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan Şırnak'ta saldırıda hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan Şırnak'ta saldırıda hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Şırnak Silopi'de PKK terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan Şırnak Silopi’de PKK terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak Silopi’de PKK terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah’ın izniyle yıllardır insanımızın canına kasteden terör örgütünü iş birlikçileriyle birlikte bu topraklardan kazıyacağız."
MSB'den son dakika Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması
BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi
HDP'li gruptan Diyarbakır annelerine hakaret gibi etkinlik... Çadırın önünde halay çektiler!
Türk heyeti Libya'dan döndü: Ziyaretimizin amacı belliydi
Milyonlarca F.Bahçeli'nin aklında aynı soru var: Patron kim?
Koronavirüste ikinci dalga endişesi piyasaları nasıl etkiliyor ?

Koronavirüste ikinci dalga endişesi piyasaları nasıl etkiliyor ?

Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez dışarıda! Tekerlekli sandalyede böy

Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez dışarıda! Tekerlekli sandalyede böyle görüntülendi

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalı

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışmalar tam gaz sürüyor

Osmaniye'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

Osmaniye'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı