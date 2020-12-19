İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'in hakaretine çok sert tepki: Kirli ajandaların siyasi lejyoneri

CHP’li Özgür Özel’in Başkan Erdoğan’a yönelik iftira ve hakaretlerine AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı sert tepki gösterdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan sayın Cumhurbaşkanımıza ‘diktatör’ ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyonerlerdir. Kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir” dedi.

BEŞİNCİ KOL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Dünyada en yüksek siyasi meşruiyete sahip siyasi liderlerin başında gelen Cumhurbaşkanımıza diktatör diyenler, zihinlerinin bağlı olduğu faşist adresi gösteriyorlar. Cumhurbaşkanını Nazi destekli birtakım Avrupa diktatörleriyle mukayese çabası, 5. kol faaliyetinin biz uzantısı olmaktan başka şey değildir. Bu yaklaşımlar Avrupa’nın üçüncü sınıf kara propoganda merkezlerine ait” ifadelerini kullandı.

KENDİ PARTİNE BAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözümüzün tam karşılığı olan kişi, çirkin ve alçak tavrın mide bulandırıyor. Hakaret ettiğin ve çirkinliğini kustuğun Lider, beslendiğiniz darbeci vesayetçi yapıları devirdi” dedi.

HAKARETİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİLER



CHP’liler hakaret etmeden konuşamaz hale geldi. Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere hakaret etmişti. CHP’nin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da TSK için ‘Katar’a satılmış’ demişti.

TAZMİNAT DA AKILLANDIRMADI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 yıl önce Başkan Erdoğan’a yönelik yaptığı iki konuşmadaki, “diktatör bozuntusu” sözleri nedeniyle toplam 50 bin lira tazminat ödemeye mahkûm olmuştu.