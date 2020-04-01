İletişim Başkanı Altun'dan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Altun, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek veren Manisa'lı miniklerin yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu. Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladılar. Biz birlikte büyük Türkiyeyiz, biz bize yeteriz."