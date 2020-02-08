'İdlib'de rejime çok ağır bedel ödettik'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van’daki çığ felaketinde şehit olan 28 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat’ın Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’ndeki cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından açıklama yapan Erdoğan, “Ciddi manada felaketlerle mücadelemiz var. Bir taraftan cephelerde savaşıyoruz, bir tarafta da şu anda çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza ve kader imanımızın gereği olarak da sabrettiğimiz konulardır. Biz buna sabredeceğiz. Cihan kardeşimizin öncelikle ailesine Rabbimden sabırlar niyaz ediyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Erdoğan şehit Cihan Erat’ın ailesini teselli eti.

ŞEHADETE KOŞACAĞIZ

Başkan Erdoğan, İdlib’le ilgili de mesaj vererek şunları söyledi: “Bir taraftan Van’daki hadise, bir tarafta İdlib’de yaşadıklarımız… Ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Ve şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler de şehadete ürkerek korkarak değil adeta sevgili peygamberimizin ‘keşke ben de o makama ulaşsaydım’ dediği gibi o şekilde yürüyeceğiz” dedi. Erdoğan daha sonra Erat’ın ailesiyle birlikte top arabasının arkasında yürüdü. Erat törenin ardından Edirnekapı Şehitliği’ne götürüldü.

2 AYLIK NİŞANLI ŞEHİDE HÜZÜNLÜ TÖREN

Çığ felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (28) için Kars Merkez Camii’nde tören düzenlendi. Ulaş Avcı’nın 2018 yılında Van’ın Çatak İlçesi’nde, Karaboğa Jandarma Karakolu’nda göreve başladığı ve 2 aylık nişanlı olduğu belirtildi.

GERİDE 3 AYLIK BEBEĞİ KALDI

Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin’in cenazesine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Selçuk, şehidin 3 aylık bebeği Kumsal’ı kucağına aldı.

ŞEHİDİN KIZ KARDEŞİ: BAŞIMI DİK TUTACAĞIM

Jandarma Uzman Onbaşı Özen Akçam için Artvin Ardanuç Merkez Camii’nde tören düzenlendi. Şehidin asker montu giyen kardeşi Sıla Akçam, “Seninle gurur duyuyorum. Söz verdim. Bir damla gözyaşı dökmeyeceğim. Başımı hep dik tutacağım” dedi.

DÜZCELİLER ŞEHİDİNE AĞLADI

Çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık için Düzce Yığılca ilçe stadında tören düzenlendi. Şehidin babası Arslan, annesi Raziye, eşi İrem Işık, güçlükle ayakta durdu.

ANNESİ SEDYEYLE GETİRİLDİ

Uzman Onbaşı Ramazan Süslü için Aksaray’da tören düzenlendi. Şehidin anjiyo ameliyatı olan annesi Yeter Süslü ambulansla tören alanına getirildi. Sedyeyle tabutun başına getirilen Yeter Süslü, ‘’Hakkını helal et’’ diyerek fotoğrafını öptü.