Rusya'ya ve dünyaya net mesaj: İdlib'de olmaya mecbur değil mahkumuz

Erdoğan, Azerbaycan’a yaptığı günü birlik ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sorulan bir soru üzerine şunları söyledi:

TESPİTLERİ ELİMİZDE

“Türkiye-Rusya arasında gerek İdlib’de gerek Libya’da yaşanan bir süreç var. Öncelikle İdlib’i süratli çözmemiz gerekiyor. Bunu, Putin’le ben görüşüyorum aynı şekilde dışişleri, savunma bakanlarımız, istihbaratın da görüşmeleri oldu. Bir de bu işin Libya ayağı var. Burada da aynı şekilde bizim Rusya ile görüşmelerimiz var. Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor. Hava kuvvetleri noktasında desteği veriyor, bunun tespitleri elimizde. Bizim burada 911 kilometre sınırımız varken biz böyle bir mücadelenin içinde olmayacağız da onlar mı olacak. Biz bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil, mahkumuz. Aynı şekilde bütün bu tacizler, sınırımıza olan yüklenmeleri neyle izah edeceğiz. Bizim sınırlarımıza doğru bir sığınmacı yüklenmesi varsa, buna eli bağlı mı duracağız. Şu anda 4 milyon Suriyeli bizim ülkemizde. Bu konuda hiçbir ülkenin kalkıp bir duyarlılık gösterdiği yok. Biz insani, vicdani her türlü değer yargılarını göz önüne alarak bu değerlendirmeyi yapıyoruz ve bunları çok açık ve net Putin’le paylaştım. Bundan sonraki süreçte aynı şekilde buna devam edeceğiz.”

HEYET BUGÜN GELİYOR

Erdoğan, bir gazetecinin Putin, Macron ve Merkel’in katılacağı 4’lü zirve ile Rusya’dan gelmesi beklenen heyetle ilgili bir soru üzerine de şu cevabı verdi:

“Heyet yarın (bugün) ülkemize gelecek. Macron, Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Putin’le burada belirlediğimiz tarih 5 Mart’ta bir araya gelmemiz söz konusu. Bir araya gelişte de telefonun ötesine geçip bu görüşmeleri yüz yüze yapacağız.”

FOX’A YALAN HABER TEPKİSİ: ESAD’A HESAP SORAMAYAN MUHALEFET KENDİNİ YARGILASIN



Erdoğan, FOX muhabirinin “Libya’da şehitlerimizin olduğunu duyurdunuz. Muhalefet şehitlerimizin isimleri neden açıklanmıyor, diye soruyor ve ayrıca Suriye Milli Ordusu hangi sıfatla Libya’ya gitti diye soruyorlar. Bu konuya cevabınız ne olur?” sorusuna şu cevabı verdi:

“FOX önce ciddi bir medya olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın. Muhalefetin bu söylemleri de beni ilgilendirmiyor. Muhalefet önce kendini yargılasın. Ne diyor muhalefet, ‘gidip Esad’la görüşeceksiniz’ diyor. Bu nasıl muhalefet, milyonlarca insan ülkesini terk ediyor, kalkıp bay Kemal bunların hesabını sormuyor, bizim ülkemizin sınırlarına dayanıyor milyonlarca insan, bunun hesabını sormuyor, kalkıp bize akıl vermeye kalkıyor. O aklı sen kendine sakla. Bizim Libya’da 2 şehidimiz var. Şimdi bu rakamı ben açıkladım, bay Kemal ne yapacak bunu. Suriye Milli Ordusu’ndan şu anda bizim eğitici kadrolarımızın altında orada bulunanlar var... Bay Kemal şunu da sorsun, Hafter’in yanında Vagner’in ne işi var veya Sudan’dan şuradan buradan gelenlerin ne işi var. Suriye Milli Ordusu’ndan oraya gidenlerin ortak paydaları var ve bu çerçevede onlar Libya’da bulunuyorlar. Bu kardeşlerimiz orada da beraber olmayı kendileri için şeref telakki ediyorlar, bundan bay Kemal anlamaz.”

Başkan Erdoğan, Zagulba Sarayı’nda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

AZERBAYCAN’LA TİCARET HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR



Azerbaycan ile 2019 yılında ticaret hacminin yüzde 25 artarak 4,4 milyar doları bulduğunu belirten Erdoğan, “İkili ticaretimizi 2023 ‘e kadar 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “Ülkemizin Azerbaycan’daki doğrudan yatırımları 11 milyar doları buluyor. Azerbaycan’ın Türkiye’deki yatırımlarının ise bu yıl sonunda 20 milyar dolara yaklaşacağını düşünüyoruz. Rahmetli Haydar Aliyev’in tek millet iki devlet sözleriyle tanımladığı ikili münasebetlerimizi yeni anlaşmalarla her alanda güçlendireceğiz.”

KORONAVİRÜS İÇİN GEREKENLER YAPILIYOR



Başkan Erdoğan, koronavirüsle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulu ile yaptığı çalışmalar neticesinde en uygun olanı neyse, bu kararı almaya mecburuz. İran’la ilgili attığımız adım bunun bir neticesidir. Şu ana kadar bütün tedbirlerimizi aldık. Bundan sonraki süreçte de bu hassasiyeti aynen korumak durumundayız. Bu Irak, İtalya olur, neresi olursa olsun.”

14 ANLAŞMA İMZALANDI



Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından iki ülke arasında ticaretten savunmaya kadar değişik alanlarda 14 anlaşma imzalandı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaptığımız ikili görüşmede Türkiye- Azerbaycan ilişkilerini derin teferruatına varıncaya kadar değerlendirme fırsatını bulduk. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel bütün alanlarda neler yapabileceğimizi ve şu ana kadar neler yaptığımızı özellikle görüştük” dedi.



Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e tespih hediye etti.

YUKARI KARABAĞ AZERBAYCAN’DIR



Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın işbirliğine vurgu yaparak, ”Geçtiğimiz yıl kardeşim Aliyev, ‘Yukarı Karabağ Azerbaycan’dır’ diyerek görüşünü açıkça ifade etmişti. Aynı hususun altını Türkiye olarak, biz de imzamızı atarak burada ifade etmek istiyorum” dedi. Erdoğan, Aliyev’le düzenlediği ortak basın toplantısında da, Karabağ konusunun Azerbaycan kadar Türkiye’nin de meselesi olduğunu vurguladı. Erdoğan “FETÖ ile mücadelede bize en fazla desteği veren ülke Azerbaycan olmuştur. Elazığ depreminde de yanımızda hissettik. Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demiryolu, Nahçıvan’ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil etmektedir” diye konuştu.

ALİYEV: BİZİM FİKİRLERİMİZ AYNI



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ortak basın toplantısında “Uluslararası arenada biz birlikte hareket ediyoruz, birbirimize destek oluyoruz” dedi. Erdoğan’ın ziyaretinin önemini vurgulayan Aliyev, “Bizim görüşmemiz çok büyük bir mana taşıyor. Her görüşmemizden sonra Türkiye Azerbaycan ilişkileri yeni bir ivme kazanıyor. Bu ilişkiler bugün en üst düzeydedir. Bugün bu bir daha gösteriyor ki, bizim bütün meselelerde düşüncelerimiz aynı. Kapsamlı görüşmelerimiz oldu. Birçok önemli belgeleri imzalandık” diye konuştu.