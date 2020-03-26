İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tedbirlere uyuluyor, yasağa gerek yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasına ilişkin soru üzerine Soylu, bundan önce de hareketlenmeyi düşürebilmek için çok önemli tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam ettiğini, bütün bakanlıkların ve kurumların en üst düzeyde alarm halinde olduğunu söyledi.

DURUMA GÖRE BAKILIR



Sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğine yönelik soru üzerine de Soylu, ellerindeki verilerin vatandaşların tedbirlere en üst düzeyde uyduğunu gösterdiğini söyledi. Bakan Soylu, “Bir iki tane daha almamız gereken tedbir var. Bu konuyu da çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili atacağımız adımlar da var. Vatandaşlarımız eğer Sayın Bakanımızın söylediği gibi kendi olağanüstü halini ilan eder, kendi sürecini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya şimdilik, bunu bugün itibarıyla söylüyorum, belki de gerek olmayabilir. Ama süreç hızlı yayılır, başka bir noktaya giderse elbette ki farklı tedbirler alınması gerekebilir” diye konuştu.

KİMSEYE AYRICALIK YOK



Soylu, şu ana kadar yurtdışından gelen toplam 15 bin 135 kişinin karantinaya alındığını, bu kişileri umreden gelenler, yurtdışından gelen Türk vatandaşları, öğrenciler ve bazı yabancı uyruklu vatandaşların oluşturduğunu söyledi. Bu kişiler içinde, büyükelçi dahil yurtdışında eğitim gören kaymakamlar ve kaymakam adaylarının da olduğunu ifade eden Soylu, gözetim altında olan ve bu konuda sorumluluğunu yerine getirenler ile bu yurtlarda hizmet verenlere teşekkür etti. Karantina sürecini evinde geçirmesi gerekenlerle ilgili takip yapılıp yapılmadığına ilişkin soru üzerine ise Soylu, “Eğer tedbirlerden önce ülkeye gelmiş ama 14 günlük karantina süresine uymuyorsa bunları da yurtlarda karantina yerlerine alıyoruz. Bu konuda kimseye ayrıcalık tanımıyoruz” dedi.

AYM KARARI ELİMİZİ BAĞLADI



içişleri bakanı Süleyman Soylu Anayasa Mahkemesi’nin kişisel verilerle ilgili kararını eleştirdi. Soylu, kararın yayınlanmasının ardından toplumu infiale sürükleyebilecek, yalan bir haberi hızlı şekilde engelleme kabiliyetlerinin kalmayacağını söyledi. Bakan Soylu, Anayasa Mahkemesi’nin kararını eleştirerek, bu kararın devleti zafiyete uğratacağını kaydetti.

SANAL SUÇA ‘KİŞİSEL VERİ’ ŞARTI GELDİ



AYM, 19 Şubat 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında 680 sayılı KHK ile Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nda yapılan değişikliği iptal etti. AYM’nin iptal ettiği madde şöyle: “Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir.” AYM, düzenlemenin polise internette her türlü kişisel veriye ulaşma bunu paylaşma yetkisi verdiğine işaret etti. AYM, “Bu durum polise sınırsız bir yetki anlamına gelir” dedi.