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  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür
06 Haziran 2020 Cumartesi 13:27 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah’ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız."

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Bakan Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür
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