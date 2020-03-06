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  3. İbrahim Kalın: Ateşkes, İdlib bölgesinde istikrar ve normalleşmeye zemin hazırlıyor

İbrahim Kalın: Ateşkes, İdlib bölgesinde istikrar ve normalleşmeye zemin hazırlıyor

İbrahim Kalın: Ateşkes, İdlib bölgesinde istikrar ve normalleşmeye zemin hazırlıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İdalib ateşkesi ile ilgili, "Ülkemizin sınırlarını rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getiriyor." açıklamasında bulundu

 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İdlib Ateşkesi, ülkemizin sınırlarını rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getiriyor." dedi

ATEŞKES BÖLGEDE NORMALLEŞMEYE ZEMİN HAZIRLIYOR

Ateşkesin bölgede istikrar ve normalleşmeye zemin hazırladığının altını çizen Kalın, "Askerlerimizin güvenliğini teminat altına alıyor. Sivillerin korunması için önemli bir adım teşkil ediyor." ifadelerini kullandı


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