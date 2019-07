Her türlü alternatif masada 

Osman Nuri CERİT

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD yönetiminin Türkiye’yi F-35 programından çıkarma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Demir, “F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik” dedi. Türkiye’nin alternatifleri değerlendirmeye devam edeceğinin altını çizen Demir, “Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok. Türkiye’nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak. Türkiye alternatifleri değerlendirmeye devam edecektir. Her türlü opsiyon masada” ifadelerini kullandı.

Milli uçak hızlanacak

Demir, bu yıl 53’üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık fuarı Paris Airshow’da görücüye çıkan TF-X ile ilgili ise “Milli Muharip Uçak projemizin hızla devam ediyor. Bu proje daha da hızlanacaktır” diye konuştu.

Milli savaş uçağı 2026’da seri üretimde

TUSAŞ ile yürütülen TF-X Milli Savaş Uçağı Projesi'nin ilk prototipi 2023’te uçacak. 3 yıl sürecek testlerden sonra üretim sürecine geçilecek. F-16’ların yerini alacak olan yerli ve milli savaş uçağı TF-X’in seri üretiminin 2026 yılında başlaması ve 2031'den itibaren envantere girmesi hedefleniyor. Hava savunma sektöründe “5’inci Nesil Savaş Uçağı” olarak da adlandırılan TF-X, motor teknolojisinden, yazılım ve işlemci sistemlerine kadar özgün tasarımla üretilecek. TF-X, manevra kabiliyeti, silah sistemleri, radardan gizlenme özelliği ile en yüksek donanımına sahip olacak.