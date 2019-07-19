Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6511
  • 6,3692
  • 259.578
  • 101566
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Her türlü alternatif masada 

Her türlü alternatif masada 

Her türlü alternatif masada 

Savunma Sanayii Başkanı Demir, ABD'nin S-400'lere karşı aldığı karar için, “F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik. Her türlü opsiyon masada” dedi. 

 Osman Nuri CERİT  

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD yönetiminin Türkiye’yi F-35 programından çıkarma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Demir, “F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik” dedi. Türkiye’nin alternatifleri değerlendirmeye devam edeceğinin altını çizen Demir,  “Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok. Türkiye’nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak. Türkiye alternatifleri değerlendirmeye devam edecektir. Her türlü opsiyon masada” ifadelerini kullandı. 

Milli uçak hızlanacak 

Demir, bu yıl 53’üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık fuarı Paris Airshow’da görücüye çıkan TF-X ile ilgili ise “Milli Muharip Uçak projemizin hızla devam ediyor. Bu proje daha da hızlanacaktır” diye konuştu. 

Milli savaş uçağı 2026’da seri üretimde

TUSAŞ  ile yürütülen TF-X Milli Savaş Uçağı Projesi'nin ilk prototipi 2023’te uçacak. 3 yıl sürecek testlerden sonra üretim sürecine geçilecek. F-16’ların yerini alacak olan yerli ve milli savaş uçağı TF-X’in seri üretiminin 2026 yılında başlaması ve 2031'den itibaren envantere girmesi hedefleniyor. Hava savunma sektöründe “5’inci Nesil Savaş Uçağı” olarak da adlandırılan TF-X, motor teknolojisinden, yazılım ve işlemci sistemlerine kadar özgün tasarımla üretilecek. TF-X, manevra kabiliyeti, silah sistemleri, radardan gizlenme özelliği ile en yüksek donanımına sahip olacak. 

 

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Beyazıt Öztürk kardeşine öyle bir hediye aldı ki... Kesenin ağzını açtı!
Evlenip 7 çocuk yapmak isterim
Tuvana Türkay ve Alper Potuk'tan şok karar!
Albüm heyecanı
Acun Ilıcalı duyurmuştu ama... Medyapım'dan Cansu Dere açıklaması
<p>Düzce´de Cumayeri ilçesinde sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Heyelan nedeniyle 5

Düzce´de Sağanak! Heyelanda 10 Kişi Mahsur Kaldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Son 5 yılın transferde en çok zarar eden 10 takımı