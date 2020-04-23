Her ev bayram yeri

HİLAL YILDIRIM / HABER MERKEZİ



Salgın nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlanacak. Çocuklar, Türk Bayraklarıyla 23 Nisan şiirleri okuyacak, şarkılar söyleyecek. Saat 13.00’te 81 ildeki tüm okullarda hoparlörlerden 23 Nisan 100. Yıl Marşı yayınlanacak. TBMM Başkanlığı’nın organizasyonuyla saat 21.00’de tüm Türkiye, balkonlardan İstiklal Marşı’nı okuyacak. Başkan Erdoğan da canlı yayında eşlik edecek. Bayrama ilişkin videolar, “TBMM100yaşında”, “Coşkunuevdeyaşa” ve “23Nisansaat21” etiketleriyle paylaşılacak