Her bakanlık yol haritası oluşturacak

OSMAN NURİ CERİT



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde ve AK Parti MYK’sında gündem salgın sonrası normalleşme adımları oldu. Her bakanlık Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda kendi yol haritasını oluşturacak. Kapatılan işletmelerin ne zaman açılacağı, kamu kurumlarında normal çalışma sürecinin ne zaman başlayacağı, okulların eğitim öğretime başlaması gibi konular bu çalışmalar sonrasında takvim haline getirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu çalışmaların koordinasyonunu gerçekleştirecek.

HİJYEN VE MESAFE



Normalleşme adımları atılırken geniş kitleleri etkileyen süreçler sona bırakılacak. Kapanan işletmelerin açılmasında önce ise yeni çalışma şartları belirlenecek. Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işletmeler de yoğunluğun azaltılması ve hijyene daha çok dikkat edilmesi sağlanacak. Marketlerde uygulanan maske yasağı normalleşme süreci tamamlanıncaya kadar devam edecek.

Şehirlerdeki hasta yoğunlukları göz önüne alınarak, şehirlere giriş çıkış engellemeleri yeniden düzenlenecek. Hasta yoğunluğu az olan kentlerde uygulanan yasaklar kontrollü olarak kaldırılacak. Seyahat kısıtlamalarında da yine aynı başlıklar dikkate alınacak.