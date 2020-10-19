HDP'ye 1,5 yıl sonra ‘İstanbul' teşekkürü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’da 8. kuruluş yıldönümü kutlaması yapan HDP’ye mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında, “Ülkemiz demokrasisine katkı sunacağınız çalışmalarda başarılar diliyor, kuruluş yıldönümünüzü kutluyorum” dedi. İmamoğlu da “Daha adil ve eşit bir İstanbul için çıktığımız yolculukta adaletsizliğe ve haksızlığa karşı demokrasiden yana iradesini ortaya koyan tüm partililerinize bir kez daha teşekkürlerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.