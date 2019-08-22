HDP'nin ne arkasında durdu ne de karşısında!

İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, “Bazı belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son 5 ay içerisinde gerçekleşmiş ise bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamak iktidarın görevidir” dedi. Terörden medet uman, terörü öven ve dirliği bozan hiçbir eyleme müsamaha gösterilmemesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan ancak HDP’nin adını anmadan konuşan Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

HDP’nin adını anmadı

“Demokrasi ve hukuk, millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı ve teminatıdır. Bununla birlikte, seçilmiş olmak, seçilenlere her şeyi yapabilme salahiyeti tanımak anlamına gelmez. Seçilmiş olmak bir suç işleme imtiyazına dönüştürülemez.”