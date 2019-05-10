HDP'nin kime oy vereceğini PKK açıkladı! Tepki yağıyor
Terör örgütü PKK elebaşılarından Bese Hozat, terör örgütünün kanalında HDP’nin 23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini söyledi. Bu açıklamayı HDP onursal başkanı Ertuğrul Kürkçü de twitter hesabından paylaştı. Sosyal medyada büyük tepki var.
HDP’nin 23 Haziran seçimlerinde nasıl hareket edeceğini terör örgütü PKK elebaşılarından Bese Hozat açıkladı. Hozat, HDP’nin 23 Haziran’da AK Parti ve MHP’nin karşısında Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini söyledi.
Terör örgütü KCK yöneticilerinden Bese Hozat’ın bu açıklamasını HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü de twitter hesabından paylaştı.
CHP’YE DE MESAJ VERDİ
Terörist Bese Hozat, terör örgütünün gazetesinde çıkan röportajında da aynı cümleleri kullanıyor, “Faşizme karşı demokratik güçbirliğini HDP destekleyecektir. Kürtlerin tavrında değişiklik yoktur. CHP’nin de doğru yaklaşması gerekiyor” diyor.
GAZETECİ NEDİM ŞENER’DEN SERT TEPKİ
Gazeteci Nedim Şener ise terör örgütün açıklamasına çok sert tepki gösterdi. Şener, "Amerika’nın paralı uşağı, Türk Kürt demeden sivilleri, kadın çocuk 11 aylık bebeği bile katleden terör örgütü PKK yöneticisi Bese Hozat, rezilce 23 Haziran İstanbul seçimi hakkında katlettiği Kürtler adına konuşuyor” diye mesaj attı.
BİR TEPKİ DE DURSUN ALİ ERZİNCANLI’DAN
Ünlü sanatçı Dursun Ali Erzincanlı ise twitter hesabından yaptığı paylaşımda: “Herşey çok güzel olacak”çılara bir yardımımız dokunsun şu mübarek ayda: Unuttukları bir sanatçı var; Kandil’in sanatçısı. Herşeyin çok güzel olabilmesi için bu sanatçıya da kulak vermeleri gerekiyor!” dedi.