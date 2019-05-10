Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1326
  • 6,8906
  • 253.358
  • 88.736
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. HDP'nin kime oy vereceğini PKK açıkladı! Tepki yağıyor

HDP'nin kime oy vereceğini PKK açıkladı! Tepki yağıyor

HDP'nin kime oy vereceğini PKK açıkladı! Tepki yağıyor

Terör örgütü PKK elebaşılarından Bese Hozat, terör örgütünün kanalında HDP’nin 23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini söyledi. Bu açıklamayı HDP onursal başkanı Ertuğrul Kürkçü de twitter hesabından paylaştı. Sosyal medyada büyük tepki var.

HDP’nin 23 Haziran seçimlerinde nasıl hareket edeceğini terör örgütü PKK elebaşılarından Bese Hozat açıkladı. Hozat, HDP’nin 23 Haziran’da AK Parti ve MHP’nin karşısında Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini söyledi.

Terör örgütü  KCK yöneticilerinden Bese Hozat’ın bu açıklamasını HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü de twitter hesabından paylaştı.

CHP’YE DE MESAJ VERDİ

Terörist Bese Hozat, terör örgütünün gazetesinde çıkan röportajında da aynı cümleleri kullanıyor, “Faşizme karşı demokratik güçbirliğini HDP destekleyecektir. Kürtlerin tavrında değişiklik yoktur. CHP’nin de doğru yaklaşması gerekiyor” diyor.

 GAZETECİ NEDİM ŞENER’DEN SERT TEPKİ

Gazeteci Nedim Şener ise terör örgütün açıklamasına çok sert tepki gösterdi. Şener, "Amerika’nın paralı uşağı, Türk Kürt demeden sivilleri, kadın çocuk 11 aylık bebeği bile katleden terör örgütü PKK yöneticisi Bese Hozat, rezilce 23 Haziran İstanbul seçimi hakkında katlettiği Kürtler adına konuşuyor” diye mesaj attı.

BİR TEPKİ DE DURSUN ALİ ERZİNCANLI’DAN

Ünlü sanatçı Dursun Ali Erzincanlı ise twitter hesabından yaptığı paylaşımda: “Herşey çok güzel olacak”çılara bir yardımımız dokunsun şu mübarek ayda: Unuttukları bir sanatçı var; Kandil’in sanatçısı. Herşeyin çok güzel olabilmesi için bu sanatçıya da kulak vermeleri gerekiyor!” dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Payitaht Abdülhamid 85. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamid´in yeni bölümünde nel

Payitaht Abdülhamid 85. Bölüm 2. Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en eski gemi batığı UNESCO'da tanıtıldı

Gelecekten geldiğini iddia eden insanlar