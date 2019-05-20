HDP'li Tuma Çelik Sözde Pontus Rum Soykırımı'nı savundu

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, dün yaptığı paylaşımda, "Pontus Rum Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum. Geçmişle yüzleşerek adaleti sağlayabilir ve barışı inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'IN YALANI

Bu girişim, Yunanistan'ın 19 Mayıs 1994 tarihinde meclislerinden geçirdikleri sözde "Pontus Soykırımı" kararıyla Türkiye'yi sözde "Ermeni Soykırımı"nda olduğu gibi uluslararsı arenada baskı altına almaya çalışması.