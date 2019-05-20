Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0113
  • 6,716
  • 246.834
  • 86.858
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. HDP'li Tuma Çelik Sözde Pontus Rum Soykırımı'nı savundu

HDP'li Tuma Çelik Sözde Pontus Rum Soykırımı'nı savundu

HDP'li Tuma Çelik Sözde Pontus Rum Soykırımı'nı savundu

Her yıl 24 Nisan haftasında, Türkiye'nin Ermenilere soykırım uyguladığı yönünde yurtta ve dünyada propaganda faaliyetleri yapılırken, bu defa dün Türkiye'den HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik bu skandala imza attı. HDP'li Çelik, Sözde Pontus Rum Soykırımı'nı savundu.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, dün yaptığı paylaşımda, "Pontus Rum Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum. Geçmişle yüzleşerek adaleti sağlayabilir ve barışı inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'IN YALANI
Bu girişim, Yunanistan'ın 19 Mayıs 1994 tarihinde meclislerinden geçirdikleri sözde "Pontus Soykırımı" kararıyla Türkiye'yi sözde "Ermeni Soykırımı"nda olduğu gibi uluslararsı arenada baskı altına almaya çalışması.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Scarlett Johansson nişanlandı
Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı
'Daha kötüsü de olabilirdi'
Banu Alkan, Burcu Esmersoy ile aralarında geçen o diyaloğu anlattı! 'Sen kimsin?'
Galatasaray, Süper Lig´in 33. haftasında Medipol Başakşehir´i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Cimbom Attı, GS TV Spikerleri Çıldırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Minik Nurcan gözyaşları içinde toprağa verildi

Lazer silahına hava savunma görevi