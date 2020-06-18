18 Haziran 2020 Perşembe 03:56 | Son Güncelleme:
HDP'li Hüda Kaya'dan skandal sözler: İsteseydik dağa giderdik
HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM Genel Kurulu'nda “Demokratik mücadeleyi, tercih ederek, bizler, her birimiz buraya geldik. İsteseydik dağı tercih edemez miydik” sözleri büyük tepki çekti.
Kaya’nın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Her ne kadar fiziken burada olsalar da zihnen dağda olduklarını da bir daha itiraf ettiler” dedi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş da “Kürsü dokunulmazlığı terör örgütü propagandasını yapmaya müsaade etmez” şeklinde konuştu.