HDP'li Hüda Kaya'dan skandal sözler: İsteseydik dağa giderdik

Kaya’nın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Her ne kadar fiziken burada olsalar da zihnen dağda olduklarını da bir daha itiraf ettiler” dedi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş da “Kürsü dokunulmazlığı terör örgütü propagandasını yapmaya müsaade etmez” şeklinde konuştu.