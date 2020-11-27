'HDP'li anayasa çalışması için Nuri Okutan gitti'

İP Genel Başkanı Akşener, CHP-HDP ve SP ile yaptıkları anayasa çalışmasını yalanlamaya çalışırken önemli bir itirafta bulundu. Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Akşener, TUSES’de yapılan çalışmalara İP Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan’ın katıldığını söyledi. Akşener şu ifadeleri kullandı:

GİDEBİLİRSİN DEDİM



“Anayasa iddiaları kesinlikle yalan. TÜSES’i biliyorsunuz. Sol liberaller sempati duymaz bana. Nuri Okutan’ı davet etmişler. Nuri Bey bana geldi. Ben de gidebilirsiniz dedim.” Akşener, anayasa çalışmasını organize eden CHP’li vekil İbrahim Kaboğlu hakkında da “Kaboğlu’nu sevdiğimi söyleyemeyeceğim” dedi. Partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ üyesi olduğunu iddia eden İP Milletvekili Ümit Özdağ, HDP ve İP’nin ortak anayasa taslağı hazırladığını söylemişti. Özdağ, bu açıklamalarının ardından partisinden ihraç edilmişti.

AKŞENER 4 KONUDA GERÇEĞİ SÖYLEMEDİ



İP’ten ihraç edilen Ümit Özdağ, Genel Başkan Meral Akşener’in gerçek olmayan dört açıklama yaptığını söyledi:

• Size Buğra Kavuncu ile ilgili kurum adı vermedim. Bahsettiğiniz kurumlarla irtibat kurduğunuzu söyleyen sizsiniz.

• Siz bana Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nı önerdiniz, ben reddettim. Grup başkanlığını tercih ederim dedim.

• Benden randevu istemedi, ben sadece üstü çizilen vekillerle görüştüm demişsiniz. İsmail Koncuk ile listede ismi olmadığı halde davet ederek görüştünüz.

• Ben AKP ile İP anayasa çalışması yapıyor demedim.